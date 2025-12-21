Navidad más sostenible en O Rosal

La Navidad en O Rosal vuelve a ser sinónimo de creatividad, participación ciudadana y compromiso ambiental. A través de la iniciativa Nadal Sostible, vecinos y vecinas de distintos barrios del municipio han transformado calles y plazas en un original escaparate artístico elaborado con materiales reutilizados y reciclados.

Lejos de las decoraciones convencionales, el municipio presume estos días de figuras de madera, muñecos de nieve y árboles de Navidad construidos con neumáticos, trenes realizados con cajas, belenes instalados en antiguos lavaderos y piezas artísticas creadas con telas tratadas con especial cuidado. Todas ellas son el resultado del trabajo colectivo y de una apuesta por un modelo de celebración más sostenible y participativo.

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, destacó el valor social y ambiental de la propuesta, señalando que el Nadal Sostible «combina responsabilidad medioambiental con cohesión social, permitiendo a la vecindad trabajar en equipo, socializar y disfrutar juntos de la magia de la Navidad». En este sentido, subrayó la diversidad de aportaciones creativas que cada barrio suma a la iniciativa, llenando el municipio de color y alegría.

En la edición de este año participan barrios como Fornelos, O Xestal, Caselas, Martín, A Fecha, Pancenteo, Novás y O Picón, consolidando una tradición que crece año tras año y que refuerza el sentimiento de pertenencia y colaboración entre la ciudadanía.

Desde el Concello de O Rosal se ha querido felicitar y agradecer el esfuerzo de todas las personas implicadas en esta iniciativa, que no solo embellece el entorno urbano durante las fiestas, sino que también promueve valores como la sostenibilidad, la creatividad colectiva y el respeto por el medio ambiente, marcando el camino hacia un futuro más consciente y participativo.