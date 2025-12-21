Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto esta tarde en la catedral de Tui

La catedral de Tui acoge esta tarde, a las 18.00 horas, un concierto organizado por el cabildo catedralicio con motivo de las celebraciones del 800 aniversario. Actuará el coro amateur, procedente de Oporto, Ensemble Vocal Pro Música.

