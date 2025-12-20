Tui mejora varias instalaciones deportivas con 82.000 euros

El Concello de Tui ha invertido 82.000 euros de fondos propios en varias mejoras de instalaciones deportivas municipales, como en el pantalán situado en la calle Olímpicos Tudenses, donde se procedió a instalar un nuevo sistema de flotación. Dicha actuación era necesaria debido al desgaste de los flotadores existentes, que provocaban un hundimiento parcial de la estructura.

Por otro lado, se instalaron nuevas luminarias led en el Campo Municipal de Fútbol O Foxo en Caldelas, reduciendo el consumo energético y los costes de mantenimiento.

Otras de las intervenciones realizadas fue la instalación de un nuevo sistema de megafonía en el pabellón viejo. Y, por último, la concejalía de Deportes compró cuatro marcadores electrónicos, que serán instalados en los cuatro campos municipales de fútbol del Concello de Tui.