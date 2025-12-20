O Rosal tiene listos los presupuestos de 2026, que alcanzan los 6,25 millones

El Concello de O Rosal aprobará el próximo lunes unos presupuestos para el año 2026 que ascienden a 6,25 millones de euros. «Con este presupuesto seguimos reforzando nuestro compromiso con el presente y el futuro de nuestro Concello, garantizando inversiones clave en infraestructuras y programas que llegan a todas las edades», valora la alcaldesa, Ánxela Fernández, destacando que «son los presupuestos más sociales de la historia de O Rosal porque ejecutamos inversiones clave para garantizar el futuro de la educación deportiva y musical, para la mejora en términos de servicios de los caminos municipales y para el incremento de la actividad y de la dinamización social dirigida a todas las edades».

Entre algunas de las actuaciones más relevantes previstas para 2026, la regidora señaló la reforma del auditorio municipal, que supondrá una inversión de casi 900.000 euros en rehabilitación energética y reforma interior o para mejorar los caminos municipales, al que se destinarán casi 330.000 euros.

Tras la aprobación inicial de los presupuestos, a lo largo del año se incorporarán fondos para la sustitución de la cubierta del pabellón municipal Javi Díaz, en el que se invertirán alrededor de 275.000 euros, o para continuar con la mejora del campo de fútbol de A Mata. Además, el Concello sumará también más de un millón de euros, como mínimo, de fondos externos captados de administraciones europeas, estatales, autonómicas y provinciales, que amplían la capacidad de acción local para proyectos con los que seguir mejorando la convivencia en los barrios y la sostenibilidad.

Los presupuestos también contemplan más de una veintena de programas de dinamización social, económica, cultural y deportiva en O Rosal. «Incrementamos la dotación en juventud y en programas para personas mayores, fomentando el envejecimiento activo, la actividad deportiva, el bienestar social, la dinamización de los barrios y la participación de los ciudadanos en iniciativas como Cultivando Coidados, la Escola de Saúde o la formación activa con la colaboración de la Universidad», explica la regidora.

Respecto a los servicios sociales, los presupuestos aumentan la dotación del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), con un incremento de 100 horas mensuales respecto de 2025 y reforzando el programa de teleasistencia domiciliaria. También se continúa con el apoyo al tejido social local y se apostará por la sostenibilidad, con acciones como la renovación re la caldera del Centro Social Polivalente y l calefacción de las escuelas unitarias. Por otro lado, también se continuará con la redacción de nuevos proyectos como la Casa Escola de Novás o la Escola de San Miguel.