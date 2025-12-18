El mercado de Tomiño renueva el distintivo de «excelente»

El mercado de Tomiño ha renovado su sello de Mercado Excelente, un reconocimiento que acredita su capacidad para adaptarse a los nuevos retos del comercio sin perder su identidad ni la esencia que lo convierte en un punto de encuentro clave para los vecinos y vecinas.

El director general de Comercio y Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén, hizo entrega a la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, y a los placeros y placeras, de la placa conmemorativa que certifica la renovación de este distintivo que reconoce la capacidad del mercado de Tomiño para conjugar tradición y modernización comercial. En este sentido cabe recordar que la plaza de abastos tomiñesa fue la primera de Galicia en obtener este sello en el año 2018 y, en la actualidad, solo otros tres mercados, los de Vilagarcía de Arousa, Pontedeume y Carballo, cuentan con este reconocimiento autonómico.

«La renovación del sello de Mercado Excelente es un orgullo del colectivo y el resultado de un trabajo compartido en el tiempo. Es la prueba de apostar por el comercio de proximidad, por la calidad y por la innovación, da frutos», destaca la alcaldesa tomiñesa, subrayando el papel del mercado de Tomiño como mucho más que un espacio de compra, «es un motor económico, un punto de encuentro social y un símbolo de identidad local».

Con esta renovación del reconocimiento, Tomiño reafirma su compromiso con un modelo de comercio sostenible, moderno y de proximidad, en el que el mercado continúa siendo un espacio central para la vida económica y social del municipio. Además, desde el gobierno municipal ensalzan su apuesta innovadora, ya que en su momento decidió avanzar hacia un modelo de mercado moderno, abierto y vivo, que integrase no solo la venta tradicional, sino también espacios de restauración, actividad social y nuevos usos. «Una fórmula por la que, de aquella, pocas administraciones apostaban y que generó escepticismo, pero que con el paso del tiempo demostró ser un acierto», recuerdan desde el gobierno local.