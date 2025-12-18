La biblioteca de Tui intercambia libros por productos navideños
Tui
La biblioteca municipal de Tui tiene abierto su tradicional mercadillo solidario de libros, con un millar de ejemplares en intercambio por un lote de productos de Navidad.
Los libros ofertados son de temática muy amplia y variada, desde novelas, libros infantiles y juveniles, libros de conocimientos, de no ficción e incluso de consulta; los cuales se actualizan diariamente. La condición para llevarse cualquier ejemplar es donar un lote de productos navideños que serán destinados a las familias atendidas por los Servicios Sociales.
El mercadillo estará abierto hasta el 5 de enero en horario de atención al público de la biblioteca municipal, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15.30 a 20.30 horas, y los sábados de 9 a 13 horas.
