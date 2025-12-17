O Rosal, Caminha y A Guarda captan fondos para una agenda cultural conjunta

Los concellos de O Rosal, A Guarda y Caminha acaban de conseguir fondos europeos para poner en marcha una agenda cultural común y un calendario transfronterizo de actividades que servirán como preámbulo a la constitución oficial de la Eurocidade da Foz do Minho. El proyecto, que supondrá una inversión de 573.000 euros, estará cofinanciado al 75% por el Programa de Cooperación Interreg VI-A España-Portugal 2021-2027 y se desarrollará a lo largo de tres anualidades.

El objetivo principal de la iniciativa es configurar una programación cultural compartida que potencie el diálogo, el intercambio artístico y la integración social. Esto servirá también para impulsar tres grandes fiestas de estos municipios, como son la Feira do Viño de O Rosal, la Festa da Langosta de A Guarda y el Artbeerfest de Caminha.

Además de la agenda cultural, el proyecto contempla el diseño de las estructuras necesarias para la creación formal de la Eurocidade da Foz do Minho, incluyendo estatutos, órganos de gobernanza multinivel y una estrategia y plan de acción conjuntos. También se impulsarán microacciones de cooperación en ámbitos estratégicos como el crecimiento inteligente con la creación de una plataforma digital de la Eurociudad y de una tarjeta de eurociudadano o el desarrollo sostenible, fomentando ferias y mercados de productos locales y de kilómetro cero.