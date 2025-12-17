Varias citas musicales en la Navidad de Tomiño

La programación navideña de Tomiño guarda varias citas musicales este fin de semana. El sábado, 20 de diciembre, la Rondalla do Centro Veciñal e Cultural de Valladares desfilará por las calles de la villa de 11.30 a 13 horas; mientras que el domingo será el turno de la Agrupación Musical de Goián, que ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad en el Auditorio Municipal de Goián, a las 19 horas, con apertura de puertas a las 18.30 horas.