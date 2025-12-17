El Camino Portugués supera los 100.000 peregrinos

El Camino Portugués ha superado los 100.000 peregrinos y peregrinas en este 2025. Así lo recoge la Oficina del Peregrino de la Catedral de Santiago, siendo Tui el primer lugar elegido por los caminantes de la ruta lusa para comenzar su peregrinación a Compostela. En concreto, en lo que va de año, fueron 41.553 peregrinos, es decir, cerca del 42%, los que iniciaron su peregrinaje en la ciudad fronteriza.

Dentro del Camino Portugués a Santiago, de las 100.452 personas que recorrieron esta ruta histórica de peregrinación este año, el 38% fueron españoles y el 62% restante de procedencia extranjera. Estos datos suman un incremento del 6% en relación al pasado año.

Oporto sigue a Tui como la segunda ciudad de salida de peregrinos del Camino Portugués, con 26.371 personas (26,55%); y en tercera posición se sitúa Valença, con 18.046 peregrinos (18,17%).

Al margen de la ruta portuguesa, de entre todos los caminos, Tui es la segunda localidad elegida por las personas que realizan el Camino de Santiago para poner rumbo a Compostela; únicamente superada por la villa lucense de Sarria, en el Camino Francés, desde donde partieron este año 161.609 peregrinos.

Para la concejala de Turismo de Tui, Ana Núñez, que el Camino Portugués supere por primera vez la cifra de los 100.000 peregrinos, refleja la potencia de esta ruta de peregrinación, que, junto a su carácter histórico, conserva una identidad jacobea que sorprende a los peregrinos, con elementos referenciales como la catedral de Tui, que cumple ahora los 800 años de su consagración, y que dedica al apóstol Santiago una de las capillas de su cabecera.