Arrancan la oreja de un mordisco a un hombre durante una pelea en Tui

Un hombre está hospitalizado por lesiones graves en una oreja a consecuencia de una pelea en la madrugada del sábado en Tui. La víctima perdió parte de la oreja izquierda por un presunto mordisco de su atacante. Debido a la gravedad de las lesiones, la Policía Local de Tui presentará una denuncia de oficio ante la Guardia Civil, para lo que se encuentran recabando todas las pruebas posibles para que el autor o autores no salgan impunes.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado, pasadas las 3.30 horas, en las inmediaciones de los locales de ocio nocturno del conjunto histórico de Tui. Al parecer, la pelea se inició en el interior de uno de los negocios y se trasladó al exterior, aunque, por ahora, se desconocen los motivos que dieron pie a la trifulca. Ya en la calle, tres hombres atacaron a otros dos, y uno de ellos perdió media oreja. En un vídeo de esa noche, difundido a través de redes sociales, se escucha a la víctima decir «me mordieron toda la oreja; cuatro contra uno» y, en principio, la investigación de la Policía Local apunta en esa dirección, a la espera de conocer el informe médico y el testimonio de la persona agredida.

«Por arma blanca no pudo ser»

«Por arma blanca, cuchillo o navaja, no puede ser, porque el corte no es de todo limpio», trasladan fuentes directas, indicando que, aunque existen dudas, «en principio parece que fue por mordedura de uno de los que le agredieron, pero no está claro hasta que tengamos el parte médico de las lesiones».

La Policía Local atendió al herido tras el altercado y peinó la zona, encontrando el trozo de oreja que le fue arrancado a la víctima. Cuando llegaron los sanitarios del 061 conservaron en frío, en suero fisiológico, la parte amputada, que pertenecía al cartílago. Luego, el hombre fue trasladado a un centro hospitalario, donde le reconstruyeron la oreja.

La investigación apunta a que fueron tres los agresores, cuyo cerco está estrechando la Policía Local a través del visionado de las cámaras del conjunto histórico y de la declaración de varios testigos. «Todos concuerdan en sus versiones», trasladan desde la Policía Local, que ayer aún no había podido tomar manifestación a la víctima, pues todavía se encontraba ingresado. Debido a la gravedad de las lesiones, la autoridad municipal puede presentar de oficio la denuncia ante la Guardia Civil; cosa que hará cuando concluya el atestado.

Otra pérdida de oreja

Curiosamente, el mismo sábado, otra persona perdía media oreja en Galicia a consecuencia de un mordisco, aunque las circunstancias fueron muy diferentes. En este caso, la víctima fue un vigilante del Hospital de Oza, en A Coruña, que fue agredido por un paciente agitado. El ataque se produjo cuando el guardia intervino para tratar de contener al paciente ingresado en la unidad de psiquiatría; cuando lo había sujetado, el enfermo le mordió la oreja derecha, arrancándole el lóbulo y parte del cartílago.

Por otro lado, es el segundo altercado grave que se vive en Tui en la misma semana, luego de que el pasado martes un hombre vecino de la parroquia tudense de Baldráns asaltase una gasolinera del municipio armado con un revólver.