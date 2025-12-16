Tui recupera la senda fluvial del río Caselas

El Concello de Tui ha recuperado la senda fluvial del río Caselas y restaurado dos molinos a lo largo de su recorrido gracias a un convenio firmado con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS). Con las obras ya finalizadas, se han unificado dos espacios naturales de gran valor: la senda del Miño entre Tui y Caldelas y la senda del Caselas, que conecta con el municipio de Salceda.

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, y el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, visitaron ayer el trazado acompañado por otros miembros del gobierno local y técnicos de la CHMS.

La actuación ha supuesto una inversión total de 935.000 euros, de los cuales la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil aportó 748.000 euros y el Concello de Tui, 187.000 euros.

Las obras se ejecutaron en dos fases. La primera incluyó la restauración y puesta en valor del Muíño do Medio, situado en el Souto de Arriba, y del Muíño da Seña, ambos ejemplos destacados del patrimonio etnográfico local. La segunda fase consistió en la ejecución de una senda peatonal de 1,3 kilómetros por la margen derecha del río Caselas, dentro del término municipal de Tui.

El alcalde tudense calificó el proyecto como una actuación «clave y estructural, que comunica dos comarcas y dos concellos en un espacio único».