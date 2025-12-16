El PSOE tilda los presupuestos de Tomiño de «poco ambiciosos y continuistas»
Tomiño
El PSOE de Tomiño votó en contra de los presupuestos aprobados por el gobierno local (BNG) al considerar que son «continuistas y poco ambiciosos». Así, valoran que el plan de obras y mejora de los caminos con 30.000 euros, los 60.000 para saneamiento o los 15.000 para de parques es insuficiente «porque lo que le corresponderá a cada parroquia será irrisorio».
La portavoz socialista de Tomiño, Violeta de Santiago, lamenta que pese al incremento del presupuesto no se destine nada a políticas de vivienda, ni siquiera a acondicionar pisos para emergencias sociales, «algo totalmente factible si existiera voluntad para ello». También lamenta que la partida de inversiones apenas crece respecto al año pasado.
