La agrupación de O Rosal despide el año con su concierto de Navidad

La agrupación musical de O Rosal celebrará el 21 de diciembre en el auditorio municipal su tradicional concierto de Navidad en un escenario lleno de magia con una propuesta que cierra el año cultural. Y es que el recital estará inspirado en Sherezade. As mil e unha noites. Dará comienzo a las 19 horas con apertura de puertas a las 18.30 y está dirigido a un público de todas las edades. Las entradas ya están disponibles de forma anticipada en diferentes modalidades. Los niños de la escuela de música podrán entrar gratis, los socios deberán pagar tres euros y el público general cinco. Se pueden adquirir ya en la oficina de la agrupación y en el comercio Milar Tele-Son, así como en la plataforma web Vivetix.

Los rezagados podrán comprar su entrada el día del concierto por seis euros.