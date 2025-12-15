Incautan una escopeta y dos rifles al atracador de la gasolinera de Tui

La Guardia Civil ha incautado varias armas en el domicilio del atracador de la gasolinera de Tui, tras el asalto cometido a primera hora de la mañana del pasado martes 9 de diciembre.

Durante el registro efectuado en la vivienda del arrestado, un hombre de 41 años, vecino de la localidad y que ya se encuentra en prisión provisional, los agentes localizaron una escopeta del calibre 12 y dos rifles, así como componentes de armas, entre ellos un armazón de escopeta y dos cañones paralelos.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil con base en Tui localizó, además, munición variada, parte de ella antigua, alguna compatible con el revólver que le fue intervenido al detenido durante el asalto. Dicho revólver, del calibre 32 milímetros, carecía de marca y número de serie y contenía seis cartuchos, uno de los cuales había sido percutido sin llegar a detonarse.

Los hechos se produjeron cuando el atracador acudió armado a la estación de servicio y retuvo a varias personas, intimidándolas con el arma. Durante la intervención policial y ante la actitud violenta del implicado, la Guardia Civil realizó un disparo disuasorio al aire, que impactó contra una pared, con el fin de contenerlo.

Arma incautada por la Guardia Civil al atracados de la gasolinera de Tui. / Guardia Civil

Tras su detención, el hombre permaneció en observación clínica en un centro hospitalario, antes de ser trasladado a dependencias oficiales y puesto a disposición judicial.

La titular del Tribunal de Instancia número 2 de Tui decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por ocho delitos: robo con violencia o intimidación, amenazas, coacciones, lesiones, daños, atentado contra agentes de la autoridad, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Los delitos que se le atribuyen se derivan de su actuación armada en la estación de servicio, donde causó daños, exigió dinero y mantuvo retenidas e intimidadas a varias personas. Asimismo, se le investiga por las lesiones producidas durante el forcejeo con clientes y agentes y por la resistencia violenta mostrada en el momento de su detención.