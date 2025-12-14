Tomiño aprueba su presupuesto para 2026: casi 11 millones y sin amortización de deuda

El Concello de Tomiño aprobó el viernes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a los 10,63 millones de euros, que se verán amplificados por más de 5 millones de euros adicionales captados por el Concello a través de programas europeos y de otras administraciones. Además, por primera vez, no se incluye ninguna partida para amortización de crédito, gracias a la deuda cero alcanzada por el Concello y al superávit de más de 3,5 millones de euros alcanzado en 2024.

«Estos presupuestos representan un ejercicio de responsabilidad, fruto de una gestión rigurosa que nos permite llegar a la deuda cero y seguir avanzando con la misma solvencia para prestar servicios públicos de calidad», valora la alcaldesa, Sandra González, destacando el incremento de la partida destinada a los Consellos Parroquiais, que cuentan con más recursos para atender pequeñas obras y necesidades trasladadas directamente por los vecinos y vecinas. «Es una forma de seguir fortaleciendo la participación real, de hacer inversiones útiles y proporcionadas a lo que nos piden en cada parroquia», explica la regidora.

Al margen de las partidas presupuestarias, el Concello de Tomiño ejecutará el próximo año más de 5 millones de euros captados de fondos externos. De estos, una parte procederán de los más de 7 millones de fondos europeos captados por Tomiño y O Rosal para llevar a cabo la Estrategia de Desarrollo Local Integrado (EDIL), una estrategia cofinanciada con fondos Feder dentro de la modalidad de Áreas Urbanas Funcionales.