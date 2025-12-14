A Guarda cierra el albergue de peregrinos hasta el 16 de enero

El Albergue Municipal de Peregrinos de A Guarda cerrará sus puertas el próximo lunes, 15 de diciembre, ante la reducción del número de peregrinos que se registran todos los años por estas fechas. Como viene siendo habitual, el Concello aprovechará el cierre temporal para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones, de cara a su reapertura el 16 de enero de 2026.

Desde el Concello indican que la afluencia de peregrinos no para de crecer, sobre todo desde 2016, cuando se oficializó la ruta de la Costa. «La evolución está representada en la mayor ocupación de los alojamientos turísticos. Por ejemplo, en 2026 se alojaron 894 peregrinos, mientras que en 2025 rondan los 4.700, cinco veces más que en 2016 y unos 400 peregrinos más con respecto a 2024», avanzan desde el Concellos.