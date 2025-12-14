A Guarda cierra el albergue de peregrinos hasta el 16 de enero
Aprovechará para hacer labores de mantenimiento debido a la caída de reservas en la época navideña
El Albergue Municipal de Peregrinos de A Guarda cerrará sus puertas el próximo lunes, 15 de diciembre, ante la reducción del número de peregrinos que se registran todos los años por estas fechas. Como viene siendo habitual, el Concello aprovechará el cierre temporal para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones, de cara a su reapertura el 16 de enero de 2026.
Desde el Concello indican que la afluencia de peregrinos no para de crecer, sobre todo desde 2016, cuando se oficializó la ruta de la Costa. «La evolución está representada en la mayor ocupación de los alojamientos turísticos. Por ejemplo, en 2026 se alojaron 894 peregrinos, mientras que en 2025 rondan los 4.700, cinco veces más que en 2016 y unos 400 peregrinos más con respecto a 2024», avanzan desde el Concellos.
- Revés para un desarrollo urbanístico clave en Vigo, al exigir la Xunta un examen ambiental más riguroso
- Hacienda tumba en masa las reclamaciones de marineros por la exención de IRPF
- Davila 12/12/2025
- Un muerto y tres heridos en una colisión frontal en Redondela
- El Celta cae por aplastamiento
- «Fóiseme a olla, prendinlle lume á miña exmoza»
- El BNG urge la compra de Povisa: «Cuando la sanidad se convierte en un negocio, las empresas ven clientes, no pacientes»
- Ordenan investigar la fuga de gases cancerígenos en el IEO de Vigo