Tui reformará el Náutico para crear un Centro de Interpretación del Miño

El Concello de Tui llevará a cabo una reforma del edificio del Náutico, ubicado frente a la Comandancia Naval del Miño, para convertido en Centro de Interpretación del Río Miño. Las obras ya fueron adjudicadas por casi 200.000 euros y el plazo de ejecución de las mismas es de dos meses. Con este proyecto, el gobierno local, que ya llevó a pleno el cambio de usos del edificio, busca crear un espacio público destinado a la divulgación, interpretación y dinamización de su valioso patrimonio natural y cultural asociado al río Miño.

La ubicación de dicho inmueble, de propiedad municipal y donde actualmente desarrolla su actividad el Club Náutico San Telmo, junto al río Miño, lo hace idóneo para albergar dicho Centro de Interpretación del Río Miño.

Las obras contemplan la mejora de la eficiencia energética del edificio y su reforma interior. En este caso, en la planta baja se habilitará un almacén para pequeñas embarcaciones y material deportivo, y también vestuarios y baños adaptados, con el objetivo de promover actividades deportivas como el piragüismo o el paddle surf. También se creará una oficina administrativa destinada a la gestión y coordinación del centro y una sala polivalente para acoger talleres medioambientales, cursos formativos, charlas o eventos culturales. En cuanto a la primera planta, se habilitará como zona expositiva donde poder informar sobre las características e historia del río Miño. Este espacio se compartirá con una zona de restauración y también dispondrá de aseos.

Por otro lado, se acometerá una mejora de la eficiencia energética del inmueble con la sustitución de carpinterías, el reemplazo del aislamiento térmico actual, la instalación de un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor, el cambio de las luminarias por tecnología led y la sustitución de los equipos de climatización por aerotermia de alta eficiencia.

Asimismo, será necesaria la construcción de una entreplanta técnica sobre la cocina, destinada a albergar los nuevos equipos de climatización y ventilación conforme a la normativa urbanística vigente, y se realizarán otras mejoras en el ornato del edificio.

Las obras se costearán con cargo a varias subvenciones. El proyecto de eficiencia energética, presupuestado en 58.000 euros, se financiará con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Vive la historia, descubre Tui: conexión sostenible entre patrimonio y naturaleza», con cargo a fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; mientras que la reforma del edificio, valorada en cerca de 115.000 euros, se cofinanciará al 75% por el programa Interreg Poctep Visit Rio Minho Plus, de Fondos Feder 2025, y al 25% por fondos propios municipales.