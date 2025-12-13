Papá Noel recibe cartas en el mercado de Tui

Papá Noel inició ayer un ciclo de visitas al Mercado de San Antonio de Tui, donde recibirá a los niños y niñas que quieran entregarle personalmente sus cartas o fotografiarse con él. La visita se repetirá hoy, de 11 a 14 horas, y los días 19, 20, 22, 23 y 24 de diciembre.