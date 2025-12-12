Tomiño reclama el reconocimiento del Camino que pasa por el municipio
La alcaldesa solicita a la Xunta que declare oficial la ruta xacobea Nosa Señora do Norte que conecta siete concellos gallegos y portugueses: «Es un trazado histórico»
La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, mantuvo un encuentro con el director xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, Ángel Miramontes, en el que reclamó avances decisivos en cuestiones clave para el municipio. La regidora puso especial énfasis en la solicitud de reconocimiento del Camiño da Nosa Señora do Norte como parte del ámbito xacobeo, o al menos como itinerario cultural oficial.
González trasladó a la Xunta el trabajo desarrollado durante más de dos años para documentar esta ruta medieval, utilizada por peregrinos desde al menos 1295, según la investigación realizada por el arquitecto Antonio Soliño a partir de archivos históricos. El itinerario, de alrededor de 200 kilómetros, conecta siete municipios gallegos y portugueses —Tomiño, Gondomar, Redondela, Vila Nova de Cerveira, Póvoa de Varzim, Viana do Castelo y Caminha— que en 2023 firmaron la Declaración da Vila da Barca, comprometiéndose a impulsar y poner en valor este camino transfronterizo.
La ruta cuenta ya con identidad gráfica propia integrada en la iconografía xacobea, aunque conserva una personalidad diferenciada por su riqueza natural, patrimonial y cultural. El Concello considera que su reconocimiento supondría un revulsivo para el desarrollo turístico sostenible del Baixo Miño y del conjunto del territorio que atraviesa.
Según explicó la alcaldesa, la Xunta les comunicó que «el reconocimiento de nuevos caminos oficiales está cerrado», pero sí abrió la puerta a una alternativa viable: su declaración como itinerario cultural. Este estatus permitiría señalizar el recorrido, dotarlo de visibilidad institucional y facilitar su protección y promoción.
«Para Tomiño, sería un primer paso imprescindible, que reconoce un trabajo riguroso y abre una oportunidad enorme para la comarca», señaló González, quien insistió en que se trata de «un trazado histórico con un potencial extraordinario y plenamente documentado».
Fortaleza de Goián
En paralelo, el Concello volvió a reclamar a la Xunta un compromiso firme para la recuperación de la Fortaleza de Goián, un Bien de Interés Cultural gravemente dañado desde las inundaciones de 2022. Una situación, entiende el Concello, que contrasta con la respuesta en otros puntos de la frontera, como Valença, donde intervencioens del Estado permitieron recuperar ya las fortificaciones afectadas en las mismas fechas.
Desde el gobierno local de Tomiño se reclamó avanzar en un convenio o una línea de ayudas específicas que hagan posible su reconstrucción y puesta en valor.
