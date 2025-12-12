El PSOE acusa al Concello guardés de no cumplir con el personal de la piscina
El grupo municipal socialista de A Guarda denuncia la ausencia «total» de voluntad política y empatía del gobierno local con la situación de los trabajadores de la piscina municipal que, durante al menos 10 meses, verán reducidos sus ingresos al 70% de su base reguladora debido al ERTE por el cierre de la piscina por obras. La portavoz del PSOE guardés, Fátima Rodríguez, puso encima de la mesa la situación «profundamente injusta» en la que queda el personal, que además lleva «meses viviendo en una incerteza absoluta sin recibir información clara sobre su futuro laboral».
Rodríguez recordó que el gobierno local se comprometió expresamente a buscar una fórmula que evitase la pérdida adquisitiva del personal durante el tiempo que no puedan trabajar, pero que esas promesas «no se van a cumplir». Además, advirtió que muchos de estos trabajadores tienen contratos a tiempo parcial, por lo que el impacto del ERTE será aún mayor.
