O Rosal, candidato a recibir la distinción de ciudad amiga de la infancia de Unicef

O Rosal da un paso importante hacia la creación de un futuro más inclusivo y acorde a las necesidades de su infancia y juventud. El Ayuntamiento ha sido recientemente reconocido como municipio candidato a recibir la distinción de ciudad amiga de la infancia», un sello de prestigio impulsado por Unicef España, con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA). Este reconocimiento avala el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar, la participación y la calidad de vida de los niños y adolescentes del municipio.

La candidatura marca el inicio de una nueva fase en la que O Rosal trabajará en la creación de un plan sólido de políticas de infancia. Este proceso incluirá la elaboración de un diagnóstico de la realidad local y un Plan Local de Infancia y Adolescencia que permitirá adaptar las acciones municipales a las necesidades reales de la juventud del municipio. El objetivo es crear espacios más seguros, inclusivos y garantizar servicios públicos de calidad, fundamentados en el respeto a los derechos de la infancia.