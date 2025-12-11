Tomiño reprocha al PP el uso «partidista» de la agrupación de Protección Civil

El Concello de Tomiño rechaza las críticas del PP sobre el estado y la gestión de Protección Civil y acusa a los populares de usar a los voluntarios con fines partidistas. El gobierno local explica que ya se está renovando el material detectado como caducado en un inventario del verano pasado y que ningún voluntario actúa sin estar asegurado. Recuerda que Protección Civil no sustituye a los servicios profesionales de emergencias y señala a la Xunta como responsable de las carencias estructurales en este ámbito. El Concello destaca el aumento de voluntariado y asegura que seguirá trabajando con la agrupación con normalidad.

El gobierno local también desmiente de forma tajante una de las acusaciones más graves lanzadas por el PP: asegura que ningún voluntario trabaja sin estar asegurado. La agrupación tiene unas 30 personas voluntarias, de las cuales 17 figuran en el seguro. Desde el Concello subrayan que nunca participan tantas a la vez en un operativo, ni siquiera en eventos multitudinarios. La inscripción para estos servicios se realiza mediante una aplicación financiada por el propio Concello, y el secretario de la agrupación tramita las altas en el seguro cada vez que alguien empieza a colaborar de manera activa, algo relevante porque muchos voluntarios participan solo en uno o dos operativos al año.