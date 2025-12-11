«Resonancias», de Diana Gonçalves, chega a Madrid con SGAE en Corto
O documental da tudense é unha das 20 curtametraxes seleccionadas nesta edición
Proxectouse dúas veces esta mesma semana na prestixiosa Sala Berlanga da capital
Ana Triñáns
Ás portas do Reina Sofía, ante a Verbena de Maruxa Mallo que cobre a fachada do museo que expón a obra da artista galega até o 16 de marzo, a cineasta Diana Gonçalves (Tui, 1986) reflexiona sobre a selección da súa última curtametraxe documental, Resonancias, no certame SGAE en Corto.
Un traballo de 14 minutos que «na procura de recuperar a memoria local» de San Sadurniño (A Coruña) —por convite do Laboratorio da Chanfaina, con Manolo González á fronte— resulta atravesado polos portugueses que viñan a traballar a Galicia e a pegada que ese paso deixou.
«Direi que é un orgullo que nunha selección a nivel nacional, con 20 traballos e deles tres documentais, un sexa Resonancias», explica Diana Gonçalves, «cunha historia que está falada en galego e en portugués, ademais do castelán. É un paso moi importante». Un paso que xa se deu esta semana coa proxección da curtametraxe durante dous días na coñecida Sala Berlanga de Madrid.
Sobre a repercusión que estes pases do filme poden ter na súa difusión e distribución noutras salas, a autora recoñece que «todo vai sumando, é unha xanela aberta que se proxecte nunha sala de cine como tal porque, moitas veces, os que facemos cinema non sempre chegamos ás salas de cine».
Cineclubles e asociacións
O circuito de proxeccións das curtametraxes, e máis de xénero documental, ten nos festivais, coma SGAE en Corto ou a MICE de Compostela, un obxectivo importante pero non só neste tipo certames, como explica Gonçalves. «Isto é unha aposta profesional independente e moi persoal. Un cinema que conta historias que ademais teñen un punto de partida xeográfico moi concreto ten dificultades de programación fóra dos festivais, pero interésame estar noutros lugares onde a cultura tamén fai falta, coma os cineclubes, onde Resonancias ten o seu percorrido, e outros espazos culturais que existen».
Fala a cineasta non só de cineclubes ou espazos de cultura alternativos, tamén de asociacións do rural que programan este e outros tipos de curtametraxes. Unha selección de espazos tamén «coherente» con esa outra forma de facer cinema que Diana Gonçalves realiza e defende. O futuro, logo de SGAE en Corto, engrosar o calendario de proxeccións. Tamén co ollo posto en integrar o catálogo Shorts from Galicia, de Agadic.
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Davila 09/12/2025
- Cambio de rumbo para las cabañas turísticas de Bueu, que salen a la venta
- El presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual
- Varios vehículos destrozan unas jardineras en el centro de Vigo al aparcar para ver las luces
- Los pisos de Toralla se revalorizan: su precio casi se ha duplicado por la elevada demanda
- Vigo levanta las restricciones a las actividades al aire libre tras el paso de lo peor del temporal