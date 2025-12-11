La jueza investiga por ocho delitos al atracador de la gasolinera de Tui

La jueza del Tribunal de Instancia de Tui, plaza número 2, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido este martes por un atraco en una gasolinera de la parroquia tudense de Guillarei. Según han confirmado fuentes judiciales, el detenido está investigado por robo con violencia o intimidación, amenazas, coacciones, lesiones, daños, atentado, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Los hechos se produjeron en la mañana del martes, y el hombre fue detenido en la propia estación de servicios. Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil explicaron que el atracador portaba un arma de fuego real y que trató de agredir a varias personas.

También confirmaron que se produjo un disparo al aire de manera preventiva por parte de los agentes, que llegaron a forcejear con el sospechoso. Tras la detención, el hombre fue evacuado a un centro sanitario, ya que se encontraba muy alterado.

El investigado es un vecino de 41 años de la parroquia de Caldelas de Tui que cuenta con numerosos antecedentes por robos con fuerza: fue detenido en otras ocasiones y es muy conocido en el municipio. La Policía Local de Tui, sin ir más lejos, le requisó hace menos de un año un revólver igual al que utilizó en el atraco perpetrado esta mañana. Concretamente, se le imputan delitos de secuestro, daños materiales y tenencia ilícita de armas.

Tras la detención, fue trasladado al hospital Álvaro Cunqueiro y sometido a una evaluación psiquiátrica pues presentaba un elevado estado de agitación. En cuanto a los guardias que participaron en el forcejeo, tuvieron que ser atendidos en el propio centro de salud de Tui por heridas leves.

Tras el asalto, que duró aproximadamente un cuarto de hora desde la llegada del presunto atracador y su detención por parte de la Guardia Civil, los empleados de la gasolinera quedaron en estado de shock por lo que decidieron suspender por unas horas la atención a los clientes de la gasolinera.