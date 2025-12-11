Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Guarda peatonalizará la céntrica calle Rosalía de Castro

REDACCIÓN

A Guarda

El Ayuntamiento de A Guarda iniciará en 2026 una nueva e importante obra: la peatonalización de la calle Rosalía de Castro, en el entorno de la Alameda. Se trata de una intervención destinada a mejorar y recuperar el espacio para los peatones. Con esta actuación se pretende mejorar la accesibilidad y la seguridad en un tramo que concentra mucha actividad peatonal a diario, ya que es un itinerario que conecta el núcleo urbano con servicios como el Centro de Salud, el Centro Cultural, los centros escolares o la piscina. Además, forma parte del entorno de una de las zonas de juegos más importantes para los niños y niñas guardeses y constituye el enlace entre Camposancos y A Guarda por el que pasa el Camino de Santiago.

La peatonalización incluirá zonas de sombra y áreas verdes, además de bancos y jardineras, apostando por un espacio pensado para las personas. La renovación alcanzará también el sistema de saneamiento y canalización, así como los elementos de drenaje e iluminación.

La obra dará comienzo en 2026 y finalizará a mediados de año, pero ya dieron comienzo los trabajos previos con la mejora de la integración paisajística del muro de piedra de la calle Rosalía de Castro.

