El PP de Tomiño denuncia la «precariedad absoluta» en la agrupación de Protección Civil

El grupo municipal del PP de Tomiño denuncia la situación de «precariedad absoluta» en la que está inmersa la agrupación de voluntarios de Protección Civil por el «abandono» que sufre por parte del gobierno local, al que insta a dotarla de medios modernos para atender las incidencias y emergencias y a regularizar la situación de sus efectivos.

Los populares, que recibieron información de primera mano de los representantes de la entidad sobre el estado actual del servicio, revelaron que en este momento la agrupación cuenta con una treintena de integrantes, pero solo están asegurados la mitad de ellos, por lo que se ven obligados a hacer «encaje de bolillos» para tratar de que en todas las intervenciones participen al menos varios de los miembros regularizados.

Así mismo, el PP denuncia que Protección Civil de Tomiño trabaja con «bastante material de actuación caducado, en algunos casos desde el año 2014», y lamenta que el gobierno local rechace, al menos hasta el próximo año, la renovación del mismo. El PP explica que recientemente los voluntarios tuvieron que acudir al rescate de un perro que cayó en un pozo de unos quince metros de altura y los arneses estaban caducados, lo que hizo que le elevaran la correspondiente protesta al edil encargado, que denuncian que no les dio ninguna solución.

«Creemos que esta no es la forma adecuada de trabajar en un servicio básico de un concello de más de 14.000 habitantes y diez millones de euros de presupuesto», manifestó la portavoz municipal del PP de Tomiño, Mónica Otero. «Es imprescindible que se les dote de medios y herramientas con las que trabajar con seguridad», añadió.