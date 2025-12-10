Oia aprueba por unanimidad incluir las parroquias de Burgueira y Loureza en la Denominación Rías Baixas
Luz verde del pleno a la moción del PSOE
El pleno de Oia ha aprobado por unanimidad una moción en la que solicita que las parroquias de Burgueira y Loureza sean incorporadas a la Denominación Geográfica Protegida (DGP) Rías Baixas, dentro de la subzona de O Rosal.
La iniciativa reclama que el Ayuntamiento eleve esta petición a la Consellería do Medio Rural, con el fin de que inicie el expediente administrativo correspondiente para formalizar la inclusión.
Los socialistas argumentan que la tradición vitivinícola en el Baixo Miño es milenaria, con especial arraigo en estas dos parroquias del valle del Tamuxe. A pesar de no estar actualmente dentro de la DGP Rías Baixas, una gran parte de los vecinos continúa dedicándose al cultivo de la vid. La inclusión de Burgueira y Loureza en la DGP Rías Baixas permitiría a los viticultores locales crear una cooperativa propia.
