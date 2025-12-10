El calendario solidario de la eurociudad ya está disponible
Redacción
La Eurociudad Tui-Valença acaba de presentar el calendario de 2026, una iniciativa que nuevamente transformará cada mes del año en un gesto solidario gracias a las aportaciones de la ciudadanía de ambos municipios.
Cada ejemplar podrá obtenerse a cambio de dos kilos de alimentos no perecederos. En Tui, el calendario estará disponible en la casa del Concello, y los alimentos recogidos se destinarán a la asociación asistencial SOS Tomiño–Baixo Miño y a los propios Servicios Sociales comunitarios. En Valença, podrá retirarse en la Biblioteca Municipal y en el Puesto de Turismo. En este caso, las donaciones serán recogidas en los centros educativos del Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho y entregadas a la Loja Social del municipio de Valença.
- Beatriz Fernández (27 años): «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Un ciclón llega a Vigo: vientos de más de 80 kilómetros por hora, lluvias fuertes y olas de hasta seis metros
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- Estas son las tiendas y centros comerciales de Vigo que abren hoy, lunes 8 de diciembre
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- Vigo sella el contrato que le permitirá ejecutar su plan masivo de «humanizaciones» en 300 calles de la ciudad
- Vecinos denuncian la conversión de una discoteca en after hours
- El Concello de Vigo desembolsa ya casi 1.000 euros por vecino para sostener los servicios públicos