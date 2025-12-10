El calendario solidario de la eurociudad ya está disponible

La Eurociudad Tui-Valença acaba de presentar el calendario de 2026, una iniciativa que nuevamente transformará cada mes del año en un gesto solidario gracias a las aportaciones de la ciudadanía de ambos municipios.

Cada ejemplar podrá obtenerse a cambio de dos kilos de alimentos no perecederos. En Tui, el calendario estará disponible en la casa del Concello, y los alimentos recogidos se destinarán a la asociación asistencial SOS Tomiño–Baixo Miño y a los propios Servicios Sociales comunitarios. En Valença, podrá retirarse en la Biblioteca Municipal y en el Puesto de Turismo. En este caso, las donaciones serán recogidas en los centros educativos del Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho y entregadas a la Loja Social del municipio de Valença.