Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid-CeltaDesfase presupuestario concellosPeste porcinaPedófilo PorriñoCoro lengua de signos
instagramlinkedin

Tui celebra este domingo una papanoelada motera

Redacción

Tui

Papá Noel llegará a Tui sobre dos ruedas este domingo 14 de diciembre. Y es que el Concello tudense organiza la primera edición de la papanoelada motera. Se espera que más de 200 personas participen en esta iniciativa disfrazadas de Papá Noel y llevando la magia de la Navidad tanto al centro de Tui como a todas las parroquias. Saldrá a las 16 horas del paseo de la Corredera para hacer un recorrido de 45 kilómetros por todas las parroquias tudenses pasando por Caldelas, Baldráns, Paramos, Guillarei, Ribadelouro, Rebordáns, O Anxo, Pazos de Reis, Randufe, Malvas, Pexegueiro y Areas, acabando de nuevo en la Corredera.

La actividad está abierta a cualquier piloto siempre que acuda disfrazado de Papá Noel. Para participar solo es necesario donar un kilo de alimentos en favor de SOS Tomiño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents