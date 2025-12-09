Tui celebra este domingo una papanoelada motera

Papá Noel llegará a Tui sobre dos ruedas este domingo 14 de diciembre. Y es que el Concello tudense organiza la primera edición de la papanoelada motera. Se espera que más de 200 personas participen en esta iniciativa disfrazadas de Papá Noel y llevando la magia de la Navidad tanto al centro de Tui como a todas las parroquias. Saldrá a las 16 horas del paseo de la Corredera para hacer un recorrido de 45 kilómetros por todas las parroquias tudenses pasando por Caldelas, Baldráns, Paramos, Guillarei, Ribadelouro, Rebordáns, O Anxo, Pazos de Reis, Randufe, Malvas, Pexegueiro y Areas, acabando de nuevo en la Corredera.

La actividad está abierta a cualquier piloto siempre que acuda disfrazado de Papá Noel. Para participar solo es necesario donar un kilo de alimentos en favor de SOS Tomiño.