Tui celebra este domingo una papanoelada motera
Redacción
Papá Noel llegará a Tui sobre dos ruedas este domingo 14 de diciembre. Y es que el Concello tudense organiza la primera edición de la papanoelada motera. Se espera que más de 200 personas participen en esta iniciativa disfrazadas de Papá Noel y llevando la magia de la Navidad tanto al centro de Tui como a todas las parroquias. Saldrá a las 16 horas del paseo de la Corredera para hacer un recorrido de 45 kilómetros por todas las parroquias tudenses pasando por Caldelas, Baldráns, Paramos, Guillarei, Ribadelouro, Rebordáns, O Anxo, Pazos de Reis, Randufe, Malvas, Pexegueiro y Areas, acabando de nuevo en la Corredera.
La actividad está abierta a cualquier piloto siempre que acuda disfrazado de Papá Noel. Para participar solo es necesario donar un kilo de alimentos en favor de SOS Tomiño.
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- El emblemático Hotel Bahía de Vigo renueva su imagen: adiós a los azulejos azules y más de 5,4 millones de inversión
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- El ourensano Diego Fuentes, futuro 'copadre': «Pensé que no tenía por qué ser peor que otro sistema porque al final se trata de conocer a alguien con quien establezcas una afinidad»
- ¿Por qué conviven vecinos y huéspedes en el Hotel Bahía de Vigo?
- Villa Elisa ya es propiedad municipal
- Punto y final a la burla de Cerdedo