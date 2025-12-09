El bar más inclusivo, en A Guarda
Usuarios de San Xerome Emiliani están al frente de una cafetería
El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, y los concejales Óscar Alonso e Isidro Lomba acompañaron a la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño, en una visita a la cafetería A Rede, situada en la Estación Marítima.
Allí se puso en valor este proyecto impulsado por el Centro Especial de Empleo San Xerome Emiliani, que continúa ganando reconocimiento en la comarca. El encuentro permitió conocer con mayor profundidad el funcionamiento de la cafetería, en la que trabajan diez personas que se turnan en horarios de mañana y tarde para ofrecer un servicio continuo y de calidad.
En el turno de mañana destacan sus desayunos, pensados también para los peregrinos que llegan diariamente desde Portugal. Por las tardes sobresalen sus elaboraciones y, con la llegada del invierno, el chocolate caliente se ha convertido en uno de los productos más demandados.
A través de la formación, el objetivo es que las personas con discapacidad intelectual puedan obtener un certificado de profesionalidad que les permita ejercer un oficio y facilitar su incorporación al mercado laboral ordinario.
- El buque «Novaya Zemlya» descargará en Cuba tras el veto a hacerlo en España
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- El emblemático Hotel Bahía de Vigo renueva su imagen: adiós a los azulejos azules y más de 5,4 millones de inversión
- Retenciones en Vigo: varios autobuses de turistas portugueses complican el tránsito en Beiramar
- El ourensano Diego Fuentes, futuro 'copadre': «Pensé que no tenía por qué ser peor que otro sistema porque al final se trata de conocer a alguien con quien establezcas una afinidad»
- ¿Por qué conviven vecinos y huéspedes en el Hotel Bahía de Vigo?
- Villa Elisa ya es propiedad municipal
- Punto y final a la burla de Cerdedo