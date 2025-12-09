El bar más inclusivo, en A Guarda

El alcalde de A Guarda, Roberto Carrero, y los concejales Óscar Alonso e Isidro Lomba acompañaron a la directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Marta Mariño, en una visita a la cafetería A Rede, situada en la Estación Marítima.

Allí se puso en valor este proyecto impulsado por el Centro Especial de Empleo San Xerome Emiliani, que continúa ganando reconocimiento en la comarca. El encuentro permitió conocer con mayor profundidad el funcionamiento de la cafetería, en la que trabajan diez personas que se turnan en horarios de mañana y tarde para ofrecer un servicio continuo y de calidad.

En el turno de mañana destacan sus desayunos, pensados también para los peregrinos que llegan diariamente desde Portugal. Por las tardes sobresalen sus elaboraciones y, con la llegada del invierno, el chocolate caliente se ha convertido en uno de los productos más demandados.

A través de la formación, el objetivo es que las personas con discapacidad intelectual puedan obtener un certificado de profesionalidad que les permita ejercer un oficio y facilitar su incorporación al mercado laboral ordinario.