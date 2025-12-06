Un viaje en carrusel para premiar las compras en Tui

El Concello de Tui ha instalado un carrusel infantil en la Plaza de la Inmaculada, que, además de ser una nueva atracción navideña, es un elemento para promover el comercio local, ya que cada compra en los comercios de la villa, podrá canjearse por un viaje gratuito en la atracción.

El carrusel comenzó a girar ayer y cada viaje cuesta 2 euros. En caso de hacer compras en el pequeño comercio local entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, los tiques de estas compras servirán como entrada gratuita.