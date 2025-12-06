CC OO denuncia que el Concello de A Guarda incumple su compromiso con el personal de la piscina

CCOO acusa al Concello de A Guarda de incumplir los compromisos adquiridos con el cuadro de personal de la piscina municipal, que va a cerrar durante diez meses por las obras de reforma integral de las instalaciones. El sindicato expone que, tras un largo periodo de negociaciones previas, el Concello se había comprometido a buscar fórmulas para que el cierre no repercutiera negativamente en los trabajadores, y que ahora incumple su palabra.