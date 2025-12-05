Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de medio millón de la UE para actividades conjuntos de Tui y Valença

R. V.

Tui

La eurociudad Tui-Valença recibirá más de medio millón de euros para continuar desarrollando un programa conjunto de actividades culturales y deportivas. Concretamente, serán 521.517 euros para su proyecto de Unicidade que proceden del programa de cooperación Interreg VI-A España Portugal.

La eurociudad Tui-Valença cuenta con una iniciativa conjunta de actividades deportivas y culturales que es única en Europa y que cada año teje nuevos puentes entre ambos municipios consolidando el trabajo que realizan para impulsar este territorio transfronterizo. Precisamente, el pasado viernes la eurociudad fue reconocida con un premio por su calendario deportivo que une disciplinas y promueve la salud.

