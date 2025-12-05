La comarca del Baixo Miño aporta 8.000 kilos al Banco de Alimentos

La comarca de Baixo Miño reunió más de 8.000 kilos de alimentos los días 7 y 8 de noviembre en el marco de la Gran Recogida 2025 (GR2025), la campaña solidaria más importante de la Fundación Provincial Banco de Alimentos. Estas donaciones forman parte del balance provincial, que superó los 325.000 kilos de comida y rebasó, un año más, el objetivo marcado por la entidad. La cifra total incluye tanto los productos aportados directamente en supermercados como las donaciones económicas realizadas en caja y las contribuciones de las cadenas de alimentación adheridas.

En la mayoría de establecimientos, la campaña se desarrolló de modo mixto, con presencia de voluntariado, mientras que en otros las aportaciones fueron exclusivamente económicas, prolongándose incluso hasta mediados de noviembre.

Desde la fundación destacan que, gracias a la respuesta solidaria de la ciudadanía, se garantiza el abastecimiento de los almacenes de Vigo y Pontevedra hasta la primavera de 2026, asegurando la cobertura de las necesidades básicas de más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad.

La GR2025 movilizó en Baixo Miño a 150 voluntarios repartidos en siete supermercados de Tui, Tomiño, O Rosal y A Guarda. La participación fue posible gracias a la coordinación de la Asociación SOS Tomiño–Baixo Miño, que volvió a teñir de azul los puntos de recogida de la comarca.

La Brigada Galicia VII (BRILAT) asumió el transporte de una parte importante de los alimentos donados en diferentes municipios de la provincia. Además, el chef Pepe Solla ejerció como padrino de esta edición de la Gran Recogida, un respaldo que la organización calificó como «especialmente significativo» para visibilizar la campaña. Desde las entidades colaboradoras subrayan que la movilización lograda en esta edición refuerza el tejido solidario del Baixo Miño, donde asociaciones, administraciones locales y comercios se han implicado para facilitar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.