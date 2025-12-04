O Rosal enciende el sábado su alumbrado y Mercado de Nadal

O Rosal encenderá su iluminación navideña el próximo sábado, 6 de noviembre, coincidiendo con la primera jornada del Mercado de Nadal que se celebrará en el salón de exposiciones del Concello del 6 al 8 de diciembre, en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas durante los tres días.

El Concello impulsa una programación paralela a este mercado, con un videomapping a las 19 horas en la fachada de la casa consistorial, tras el cual tendrá lugar el encendido de las luces de Navidad.

El domingo, día 7, la Apalpadora visitará la biblioteca municipal a las 17.30 horas, con un cuentacuentos pensado para que las familias se sumerjan en la tradición y fantasía propia de estas fiestas.

Además, durante los tres días habrá chocolate caliente a cargo de la Coral de la Agrupación Musical do Rosal, de 17 a 21 horas.

El Mercado de Nadal ofrecerá artesanía en cuero, cerámica, productos de alimentación elaborados con recetas propias, piezas textiles, ilustración, decoración y propuestas de asociaciones sociales.