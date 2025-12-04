A Guarda ofrece visitas guiadas al castro de Santa Trega este puente

A Guarda ofrece varias visitas guiadas al castro de Santa Trega este fin de semana. Las visitas se realizarán coincidiendo con la apertura del museo arqueológico MASAT, para que los visitantes puedan completas las explicaciones del guía con la visita al museo. Estas serán sábado y domingo a las 12.00 horas, con una duración de 45 minutos.

La visita se centrará en el valor arqueológico de la zona excavada del castro de Santa Trega, en un recorrido de menos de un kilómetro que incluye el barrio Mergelina y finaliza en las viviendas reconstruidas, permitiendo conocer cómo vivían los castrexos en el Santa Trega hace más de 2.000 años.

Esta actividad no necesita inscripción previa, de manera que los interesados solo tendrán que presentarse minutos antes del comienzo de la visita en el aparcamiento de la casa forestal. Las personas que accedan en vehículo al monte deberán abonar la tasa de acceso, siendo luego la visita guiada gratuita.

Con motivo del puente de la Constitución, la Red de Museos de A Guarda ampliará su horario de Apertura. El MASAT abrirá sábado y domingo de 10 a 19 horas; el Museo do Mar de viernes a domingo de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y el Castelo de Santa Cruz, todos los días de 10 a 18 horas.