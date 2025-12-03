O Rosal prepara visitas guiadas a los Muíños do Folón en familia

Los niños de O Rosal podrán conocer los secretos que se esconden tras el paisaje otoñal de los Muíños do Folón con una actividad familiar que transformará la senda en un pequeño laboratorio de curiosidad. El Concello organiza una visita guiada para familias con pequeños de entre 5 y 10 años con un recorrido adaptado y de una duración aproximada de una hora. A través de juegos, pruebas, pistas y enigmas, los niños irán desvelando misterios sobre los productos de temporada, el funcionamiento de los molinos y el propio territorio, siempre acompañados por personal especializado de Amodo Turismo.

La actividad tendrá lugar este domingo a las 16.00 horas. La participación es gratuita pero cuenta con plazas limitadas, por lo que es imprescindible hacer la inscripción previa llamando al teléfono 677783296.