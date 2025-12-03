Mujeres de Tui crean una guía contra la violencia machista entre jóvenes

La Asociación Mulleres en Igualdade de Tui (Amei Tui) continúa reforzando su compromiso para una educación en igualdad con la puesta en marcha del proyecto Redes de Igualdade, una iniciativa que busca promover valores igualitarios, desmontar estereotipos de género y ofrecer recursos prácticos tanto para centros educativos como para familias.

Este proyecto se enmarca dentro del trabajo que la entidad desarrolla desde hace años para impulsar una cultura de respeto y equidad, especialmente en ámbitos formativos donde se sientan las bases de la convivencia y del desarrollo personal. Con él, Amei Tui pretende no solo acercar herramientas útiles a la comunidad educativa, sino también generar espacios de diálogo en los que niñas, niños y jóvenes puedan cuestionar las desigualdades que aún persisten en su entorno cotidiano.

En el marco de este proyecto, Amei Tui acaba de editar su nuevo cuento coeducativo, titulado A Capitá Lúa e o Mar dos Estereotipos, una historia concebida para acompañar a niñas y niños en la reflexión sobre los mandatos de género, la libertad de elección y el derecho a ser una misma sin limitaciones ni barreras impuestas. El libro, que combina una narrativa sencilla con un mensaje profundo, busca favorecer la identificación y el cuestionamiento de esos estereotipos que, desde edades muy tempranas, influyen en la forma de pensar y actuar.

Está ilustrado por la artista tudense Andrea Costa, que aporta una mirada colorida, expresiva y cercana al público infantil, reforzando así la idea de que el arte también puede ser una herramienta poderosa para la sensibilización y la educación emocional.

Junto con el cuento, Amei Tui ha elaborado también una guía de prevención de la violencia de género en la adolescencia, una herramienta dirigida al profesorado y a la juventud que aborda cuestiones esenciales como la detección de señales de control, la identificación de relaciones sanas y la importancia de la autoestima y de los límites personales. Esta guía pretende convertirse en un recurso de referencia para acompañar al alumnado en una etapa vital en la que las primeras relaciones afectivas tienen un papel clave, y donde es fundamental contar con información clara y accesible que permita identificar conductas de riesgo y fomentar vínculos basados en la igualdad y el respeto mutuo.

En las últimas semanas, el equipo de la asociación ha estado visitando distintos IES de la comarca, donde distribuyó la guía y mantuvo encuentros informativos con alumnado y profesorado. Estas visitas no solo permiten presentar materiales, sino también conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los centros, generando un diálogo constructivo que facilita la implementación de iniciativas coeducativas. Además, Amei Tui continúa llevando el proyecto Redes de Igualdade a los centros de infantil y primaria, desarrollando actividades, sesiones de cuentacuentos y talleres que fomentan la reflexión y el aprendizaje desde edades tempranas.