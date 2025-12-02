Tui honra a sus grandes deportistas

El teatro municipal de Tui se llenó para celebrar la XII Gala del Deporte Tudense, organizada bajo el lema Lo invisible también cuenta. El evento quiso poner en valor no solo los logros deportivos, sino también el trabajo discreto pero indispensable que sostiene el deporte local. Los galardones absolutos recayeron en Carlota González (Remo do Miño), campeona de España y participante en Europeos y Juegos Mundiales Universitarios, y en Tania Fernández (Kaiak Tudense), campeona del mundo en K2.

En categoría masculina se entregó un premio conjunto a cuatro deportistas: los palistas Iván Alonso, Manu Garrido, Roi Rodríguez y el portero del Pontevedra CF Eduardo Sousa, reconocido por el ascenso a 1ª RFEF y sus 324 partidos.

El Tyde FC, a punto de cumplir un siglo y recién ascendido a Preferente, fue distinguido como Club del Año. El premio a mejor entrenador se compartió entre Manuel López Ramírez, preparador físico de la selección de baloncesto de Chipre, y Diego García Fontán, del Sabah FK de Azerbaiyán.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el reconocimiento a toda una carrera para Iván Alonso, que deja la competición profesional tras más de dos décadas en la élite del piragüismo.

También fueron premiados José Besada Romero en deporte adaptado; jóvenes promesas de baloncesto, balonmano, remo y piragüismo; y los veteranos Susana Fontán Verde (tiro olímpico) e Iván Pereira Iglesias (triatlón).

La Quinta de Tui F.S. fue reconocida por su promoción del deporte base, mientras que la Eurocidade Tui-Valença y la empresa Catering Río Tinto recibieron los premios a entidades colaboradoras.

La gala rindió homenaje a figuras destacadas como Alsina Martínez, Fernando Fontán, Eduardo Méndez Sanjurjo —nuevo Cinturón Rojo-Negro 9º nivel en kung-fu— y Julio Conde Romero, Cinturón Negro-Rojo 8º nivel. Hubo además un emotivo recuerdo a las personas vinculadas al deporte tudense fallecidas en el último año.

En total, 43 deportistas de Tui compitieron a nivel internacional esta temporada, llevando el nombre de la ciudad por Europa y el mundo en disciplinas como remo, piragüismo, judo, motocross o tiro olímpico. La gala fue presentada por la periodista Andrea Carrera y contó con la actuación musical del grupo Mel.

El alcalde, Enrique Cabaleiro, destacó que un municipio de 17.000 habitantes cuente con casi 50 deportistas internacionales subrayando que «el camino compartido es fundamental para avanzar». El concejal de Deportes, Rafael Estévez, insistió en que «en las cosas pequeñas está la fuerza más grande» y recordó que el éxito depende del trabajo conjunto.