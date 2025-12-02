O Rosal y Diputación pactan crear un nuevo sendero hasta Santa Ana

La alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández Callís, se reunió con la diputada de Infraestructuras Públicas y Movilidad de la Deputación de Pontevedra, Belén Cachafeiro, para impulsar la ejecución del nuevo sendero en la carretera provincial EP-3302 hasta Santa Ana. Se trata de una actuación estratégica muy demandada por la ciudadanía que permitirá conectar el núcleo urbano de O Calvario con Santa Ana, una carretera con alta densidad de tráfico y muy transitada a pie y en bicicleta por los vecinos y vecinas del municipio y que hoy carece de las medidas de seguridad necesarias.

Será una actuación que dará continuidad al modelo implantado en el sendero Tabagón–As Eiras, convertido ya en una referencia de movilidad segura en el municipio. La alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, subrayó que se trata de un proyecto «que permitirá conectar el centro con gran parte de los barrios de O Rosal y transformar de manera profunda la movilidad diaria de las personas». «Hablamos de una obra estratégica, necesaria y demandada, que mejorará la seguridad y conectividad de muchas personas cada día», destacó la regidora.

El sendero de la carretera de Santa Ana, con 500 metros de longitud, será la primera fase de este proyecto, que podría contar con una segunda fase que prolongaría el camino por la carretera de A Barrosa. La Diputación se comprometió a iniciar los trámites necesarios para actualizar el proyecto ya redactado y poner en marcha esta iniciativa, así como a trabajar en su cofinanciación, que contará también con fondos municipales.