A Guarda enciende su Navidad este viernes

El Concello de A Guarda anunció que este vienres procederá al encendido de la iluminación navideña. Oficialmente será a las 19 horas en la Plaza del Reloj. A partir de las las 18, sin embargo, tendrán lugar actividades para niños con distintos juegos. Y justo después de encender las luces, habrá música y baile para dar la bienvenida a la época navideña en A Guarda.