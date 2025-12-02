El autor tomiñés José Benito Fernández presenta su primera novela

El espacio Isaura Gómez inaugura su programación de presentaciones literarias con una de las voces más singulares y estudiadas del panorama español, la del periodista y biógrafo tomiñés José Benito Fernández, que presentará este viernes 5 de diciembre a las 20:00 horas su primera novela, Non creo en máis vida ca esta, en un acto con entrada libre hasta completar aforo.

La novela que ahora presenta, publicada por Galaxia, supone su primera incursión en la ficción, manteniendo el sello introspectivo, analítico y humanista que caracteriza toda su trayectoria. «Para Tomiño es un orgullo abrir al público este espacio con la voz de un creador que forma parte de nuestra identidad cultural. El espacio Isaura Gómez está pensado para dinamizar la vida cultural del municipio y fomentar actividades que nos ayuden a pensar y a disfrutar colectivamente», destaca la alcaldesa.