Tomiño presenta un presupuesto para 2026 que roza los 11 millones

El gobierno local de Tomiño que dirige Sandra González ya tiene listos los presupuestos municipales para 2026, que ascienden a 10,63 millones de euros, siendo los más altos de su historia. El documento económico será presentado a los grupos de la oposición para su aprobación en el pleno ordinario de diciembre, siendo otra vez Tomiño uno de los pocos concellos de la provincia que aprueba su presupuesto antes de que acabe el año.

«Estos presupuestos suponen un salto cualitativo para nuestro Concello. Nunca antes habíamos destinado tantos recursos al desarrollo del municipio, a las inversiones en las parroquias y a cuestiones como la mejora de las condiciones de nuestro equipo de trabajo. Es un ejercicio de planificación responsable, con el que afianzamos la sostenibilidad económica del municipio y la calidad de los servicios públicos», destaca la alcaldesa, Sandra González.

El incremento más significativo se produce en el capítulo de personal, debido a la entrada en vigor de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que revaloriza los puestos de las y los trabajadores municipales y reconoce nuevas funciones y responsabilidades, con un impacto económico de más de 200.000 euros, distribuido en dos fases: el 75% en 2026 y el 25% en 2027.

Por otro lado, también destaca la ausencia de amortizaciones de crédito, gracias a la deuda cero que presenta el Concello y al superávit de más de 3,5 millones de euros, cerrado en 2024. «La buena gestión municipal permitió también ejecutar casi 2 millones de euros en proyectos europeos durante el mismo ejercicio, mostrando la capacidad de captación de fondos externos», recalcan desde el gobierno municipal, apuntando que el capítulo de inversiones prioriza las inversiones en las parroquias, como el plan de actuaciones marcadas en los consejos parroquiales, como los saneamientos autónomos o en las traídas de aguas.

Competencias de la Xunta

A pesar de los avances, el ejecutivo nacionalista también alerta de que Tomiño sigue asumiendo gastos que son competencias de la Xunta, como la financiación del SAF, el centro de día, las escuelas infantiles o el canon de saneamiento, que suman casi un millón de euros. «Lamentablemente vemos que la Xunta no solo no colabora con los municipios, sino que les quita el dinero al tener que afrontar desde los recursos ordinarios del Concello cuestiones de importancia únicamente del gobierno autonómico», denuncia la alcaldesa.

Por último, el gobierno local avanza que, aunque no se recojan en este presupuesto que roza los 11 millones, Tomiño invertirá más de 5 millones de euros a lo largo de 2026 gracias a la captación de fondos de otras administraciones, que permitirán hacer realidad proyectos como la Senda do Pego o la Casa do Tempo.