La catedral de Tui celebra hoy los 800 años de su consagración
La catedral de Tui celebra hoy, a las 12 horas, el aniversario de su consagración hace 800 años con la apertura del Año Jubilar y la celebración de una eucaristía presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto, y concelebrada por el obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín, el obispo emérito, Luis Quinteiro, y el arzobispo de Braga, José Manuel García.
El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, encabezará el nutrido grupo de autoridades civiles, militares y eclesiásticas que acudirán al acto. Confirmaron su presencia el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el presidente de la Diputación, Luís López; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José Campos; el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y el subdelegado del gobierno, Abel Losada. Acudirán también el presidente de la Cámara de Valença, José Carpinteira, y el alcalde de Frómista, Feliciano Montes, junto a miembros de la corporación municipal de Tui y de otros concellos.
