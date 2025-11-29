La Xunta cita a dueños de terrenos a expropiar para el enlace con el polígono de Areas
Esta obra supondrá una inversión autonómica de cerca de 1,6 millones
D.P.
Tui
La Xunta publicó ayer en el DOG la convocatoria de los actos expropiatorios para dotar la vía de alta capacidad Tui-A Guarda de un enlace completo con el polígono de Areas, en Tui. Esta obra supondrá una inversión autonómica de cerca de 1,6 millones.
Los actos para el levantamiento de actas previas a la ocupación tendrán lugar el próximo 18 de diciembre, de 10.45 a 13.30 horas en la casa del Concello de Tui; mientras que la formalización se llevará a cabo el 12 de marzo de 2026, de 11.00 a 13.00 horas, en la misma localización.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia