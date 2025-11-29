La Xunta cita a dueños de terrenos a expropiar para el enlace con el polígono de Areas

La Xunta publicó ayer en el DOG la convocatoria de los actos expropiatorios para dotar la vía de alta capacidad Tui-A Guarda de un enlace completo con el polígono de Areas, en Tui. Esta obra supondrá una inversión autonómica de cerca de 1,6 millones.

Los actos para el levantamiento de actas previas a la ocupación tendrán lugar el próximo 18 de diciembre, de 10.45 a 13.30 horas en la casa del Concello de Tui; mientras que la formalización se llevará a cabo el 12 de marzo de 2026, de 11.00 a 13.00 horas, en la misma localización.