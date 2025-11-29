Tui ilumina la Navidad y abre su mercadillo, con 25 puestos

La Navidad empezó ayer en Tui con el encendido del alumbrado, la apertura del mercadillo navideño y el inicio de una programación que se extenderá hasta el 6 de enero. La Fada do Aloia, acompañada por elfos y niños y niñas, fue la encargada de encender el alumbrado desde el Palco de la Música.

En total, se encendieron 504.346 lámparas led y 5.593 metros cuadrados de elementos luminosos de bajo consumo, que iluminaron las calles y plazas de la ciudad, así como las entradas a cada parroquia, el oso de luz situado en la Plaza de la Inmaculada y el cedro natural de 30 metros que hay en la entrada al caso urbano. Además, también cayó sobre la Plaza de la Inmaculada una fina nieve que evocó el mejor de los ambientes navideños.

Junto a la iluminación de las calles, también abrió el Mercado de Nadal, que este año crece hasta los 25 puestos, entre casetas y furgonetas gastronómicas, distribuidas en la parte peatonal del Paseo da Corredoira y Plaza de la Inmaculada. También se inauguró el Belén de Mingos en la Oficina de Turismo; catorce metros cuadrados de creatividad y artesanía en los que se distribuyen las más de 300 piezas que recrean las distintas escenas, muchas de ellas en movimiento.

Entre todas las propuestas que ofrece este año el Concello de Tui por Navidad, también destaca la instalación del Árbol de los Deseos, en la Plaza de la Inmaculada, una iniciativa de Miguel Veiga, en colaboración con el Concello de Tui y SOS Tomiño-Baixo Miño, que volverá a hacer realidad los sueños de los niños y niñas de las familias de SOS Tomiño-Baixo Miño.