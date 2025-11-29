Samuel Diz y Sara Areal ponen música al centenario de la catedral de Tui

«Concerto centenario» es el título del evento musical que mañana, domingo, abrirá el programa de actos conmemorativos del octavo centenario de la catedral. Será a las 17.30 horas, en la propia catedral, tras los actos oficiales que se celebrarán a mediodía, con la misa de apertura del año jubilar.

Los músicos tudenses Sara Areal, al violín; y Samuel Diz, a la guitarra; lideran la formación, integrada por Diana Poghosyan, al violín; Luigi Mazzucato, a la viola; Raúl Mirás, al violonchelo; David Collazo, con percusión; Elsa Roldán, soprano, y Hermelindo Ruiz Mestre, a la guitarra.

El programa previsto abrirá con las «Sonatas da Chiesa» para trío de cuerdas, del compositor barroco Arcangelo Corelli. A continuación, tendrá lugar el estenos absoluto de «Catedral atlántica2, creada por el compositor Fernando Buide del Real expresamente para esta ocasión. Interpretarán la partitura para violín y guitarra Sara Areal y Samuel Diz.

Para cerrar el evento, interpretarán «Os fogos de San Telmo», de Hermelindo Ruiz Mestre, compuesto en homenaje al fresco encontrado en la iglesia más antigua de San Juan de Puerto Rico, que también será interpretado al mediodía tras la apertura del año jubilar y la eucaristía que abrirá la conmemoración del 800 aniversario de la catedral de Tui.