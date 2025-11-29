A Guarda cierra un año la piscina para acometer su reforma integral

El Concello de A Guarda cerrará la piscina municipal el próximo 6 de diciembre para llevar a cabo la rehabilitación de las instalaciones, proyecto que acaba de ser adjudicado a la empresa Sergonsa Servicios por casi 2,5 millones de euros. Se trata de una de las obras más esperadas en la villa marinera debido a la antigüedad de las instalaciones, con un edificio diseñado hace 30 años con unos criterios que poco tienen que ver con los que se utilizan hoy en día.

En este sentido, cabe destacar que, actualmente, el consumo energético es muy elevado por la antigüedad del edificio, por lo que se realizarán un conjunto de actuaciones que reducirán en un 78% su consumo actual. Para ello, se procederá a la instalación de paneles fotovoltaicos, de un nuevo sistema de climatización por aerotermia, del sistema de aislamiento térmico exterior, del sistema hidráulico y tratamiento de agua, así como el cambio de toda la iluminación por tecnología LED de bajo consumo.

Las instalaciones deportivas también sufrirán cambios y mejoras importantes. Como principal novedad, se construirá una piscina pequeña para que sea el primer contacto de los más pequeños con el agua con mayor seguridad. Además, se ampliará el espacio dedicado al gimnasio y al spa, que pasará de ser sauna y jacuzzi a incluir también un baño turco. En todos estos espacios, se garantizará la accesibilidad universal, eliminando barreras arquitectónicas y realizando mejoras en vestuarios, accesos y equipamientos adaptados.

Las obras salieron a licitación por 2,8 millones de euros, y presentaron sus propuestas seis empresas, ganado finalmente el contrato Sergonsa Servicios por casi 2,5 millones de euros. Para su financiación, el Concello de A Guarda cuenta con subvenciones de las tres administraciones: 617.000 euros de la Xunta de Galicia; 700.000 euros del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra; y 1,5 millones de fondos europeos concedidos por el Gobierno de España a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos.

Entrada gratuita

Las obras tienen un plazo de ejecución de doce meses, por lo que, a partir del 6 de diciembre, la piscina dejará de impartir cursos ni actividades, y tampoco se pasará el recibo del mes de diciembre a los usuarios y usuarias. Así, del 1 al 5 de diciembre, las instalaciones estarán abiertas de manera totalmente gratuita.