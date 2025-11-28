Tui recuerda a los Mártires de Sobredo 103 años después de su asesinato

Continúa el ciclo Sobredo, 103 años después, organizado por el Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo (IEAMSo), con la colaboración del Ayuntamiento de Tui. Hoy viernes, 28 de noviembre, a las 19:30 h en el Espazo Sociocultural de la calle Camilo José Cela, tendrá lugar el acto La música en Sobredo, con las intervenciones de Tino Baz y @s Folieir@s de Lavadores.

Mañana sábado se celebrará el acto cívico y ofrenda floral en el monumento a partir de las 11 h, con concentración en la carballeira de Sobredo para desplazarse luego al monumento a los Mártires. Intervendrá la cineasta y escritora Margarita Ledo Andión, y se cerrará con la ofrenda floral tradicional.

El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacó que el Ayuntamiento colabora un año más para homenajear a las víctimas de los Sucesos de Sobredo y reivindicar la importancia del movimiento agrario de las primeras décadas del siglo XX, que impulsó la creación de numerosas sociedades agrícolas y transformó el régimen de propiedad de la tierra, mejorando la vida del campesinado.

El 28 de noviembre de 1922, tres campesinos —Cándida Rodríguez, Venancio González y Joaquín Besada— murieron por disparos de las fuerzas del orden durante una manifestación en Sobredo (Guillarei) que trataba de impedir el desahucio de un labrador que no había pagado rentas forales. El hecho tuvo gran repercusión en Galicia y aceleró el debate que llevó a la abolición del sistema foral en 1926.