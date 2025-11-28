La ONCE dedica un cupón especial a la catedral de Tui por su 800 aniversario

La imagen de la Catedral de Tui viajará por toda España gracias a los cinco millones de cupones que la ONCE ha dedicado al sorteo del próximo lunes, 1 de diciembre, con motivo del VIII Centenario de la Consagración del templo tudense. El cupón fue presentado ayer en Tui por el alcalde, Enrique Cabaleiro González; el director de la ONCE en Vigo, Roberto Gaspar Conde; y el deán de la Catedral, José Diéguez Dieppa.

Esta es la segunda vez que Tui protagoniza un cupón de la ONCE, motivo por el que el alcalde agradeció a la entidad su «colaboración reiterada». Cabaleiro destacó que esta iniciativa contribuye a difundir «una de los grandes iconos de la cultura y del patrimonio de Tui, de Galicia y del país, como es nuestra catedral», y calificó esta acción como «fundamental para la promoción de nuestro patrimonio histórico».

Por su parte, el deán José Diéguez Dieppa subrayó que la ONCE «aporta un importante valor cultural al utilizar la catedral y la ciudad para divulgarlas en toda España con motivo del centenario», mostrando su agradecimiento por este reconocimiento. Los 5 millones de cupones serán repartidos por más de 200 vendedores.